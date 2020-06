Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Flugrichtung wird die Sonde New Horizons einschlagen, nachdem sie unser Sonnensystem verlassen hat? Größere Kurskorrekturen sind für die Sonde New Horizons nicht mehr möglich, so dass sich die Sonde vermutlich weiterhin in Richtung des Sternbilds Schütze bewegen wird. Die Sonde war bereits am Zwergplaneten Pluto sowie am Kuipergürtelobjekt 486958 Arrokoth vorübergeflogen. Aktuell ist die Mission bis ins kommende Jahr finanziert, das Team hofft aber auf eine Verlängerung durch die NASA und eventuell einen weiteren Vorüberflug an einem Objekt der Region. Dieses muss man allerdings nahe der Flugbahn erst einmal finden, da es für größere Kursänderungen - wie bereits erwähnt - nicht mehr ausreichend Treibstoff an Bord gibt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.