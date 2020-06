Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie hell leuchten die Erde und die Venus am Marshimmel im Vergleich zur Venus am irdischen Himmel? Die Erde erscheint am Marshimmel als maximal -2,5 Größenklassen helles Objekt, der Mond ist etwa 0,9 Magnituden hell. Die Venus erreicht eine Helligkeit von - 3,2 Magnituden am Marshimmel, am irdischen Himmel kann sie noch über eine Größenklasse heller leuchten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.