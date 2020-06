Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert mit der zweiten Raketenstufe einer Falcon 9? Die Starts der Falcon-9-Trägerraketen von SpaceX sind auch deshalb so spektakulär, weil die erste Raketenstufe wiederverwendbar ist und auf die Erde zurückkehrt. Für die zweite Raketenstufe hatte man Ähnliches überlegt, wegen der damit verbundenen Kosten aber dann Abstand davon genommen. Die zweite Raketenstufe wird also entweder bewusst zum Absturz gebracht oder auf ihrem Orbit belassen, auf dem sie schließlich auch irgendwann in die Erdatmosphäre eintritt und verglüht. Die Teile der oberen Raketenstufen, die beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre nicht verglühen, stürzen dann in der Regel ins Meer. Die Nutzlastverkleidungen können dies tatsächlich überstehen und wurden von SpaceX schon geborgen und wiederverwendet. Eine tatsächliche Wiederverwendung der zweiten Raketenstufe wird aber erst für die Starship-Entwicklung von SpaceX überlegt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.