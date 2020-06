Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange hat der Rückflug vom Mond gedauert? Vermutlich meint der Fragesteller hier die Apollo-Mondmissionen. Als Beispiel hier die Daten der ersten Mondmission Apollo 11: Die Mondlandefähre hob am 21. Juli 1969 um 18:54 MEZ von der Mondoberfläche ab und dockte rund vier Stunden später an die Kommandokapsel an. Mit dieser kehrten die Astronauten dann zur Erde zurück und wasserten am 24. Juli 1969 um 17:51 MEZ im Pazifik. Auch bei den anderen Mondlandungen lagen zwischen dem Abheben vom Mond und der Wasserung rund drei bis vier Tage, bei Apollo 15 und 17 sogar fünf. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.