Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten Lebewesen auf andere Planeten und deren Monde gekommen sein, weil Asteroideneinschläge auf der Erde Gesteinsbrocken ins All schleuderten? Ob Leben in seinen primitivsten Formen durch das All reisen konnte und sich dadurch von Planet zu Planet oder sogar von Sonnensystem zu Sonnensystem ausbreiten konnte, wird von einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutiert und erforscht. So untersucht man beispielsweise die Überlebensfähigkeit bestimmter, sehr robuster irdischer Organismen im Weltall. Bekannt ist diese Theorie über die Ausbreitung des Lebens als "Panspermie", wobei es da verschiedene Varianten gibt. Das größte Problem ist gegenwärtig, dass all diese Theorien so lange Theorien bleiben, wie es nicht gelungen ist, Leben auch auf anderen Welten nachzuweisen. Bisher kennen wir Leben nur auf der Erde, so dass uns einfach die Vergleichsmöglichkeit fehlt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.