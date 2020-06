Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Senden Sterne generell UV-Licht aus? Die Menge an ultravioletter Strahlung, die ein Stern aussendet, hängt mit seiner Temperatur (und damit in der Regel mit seiner Masse) zusammen. Je heißer ein Stern ist, desto größer ist auch der Anteil an UV-Strahlung. Junge, massereiche Sterne etwa erscheinen bläulich, sind ungeheuer heiß und senden große Mengen an UV-Strahlung aus. Unsere Sonne hingegen sendet vergleichsweise wenig UV-Strahlung aus, ein noch deutlich masseärmerer Roter Zwerg schließlich sendet sogar überwiegend Infrarot- also Wärmestrahlung aus. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.