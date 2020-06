Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man davon ausgehen, dass es noch weitere Planeten wie die Erde im Weltall gibt, die bewohnt sind? Natürlich ist jede Antwort auf diese Frage Spekulation, aber spätestens seit man weiß, dass um viele andere Sterne auch Planeten kreisen, erscheint es unwahrscheinlich, dass die Erde tatsächlich der einzige Ort im Weltall sein soll, auf dem sich Leben entwickelt hat. Viele Astronomen halten daher Leben an anderen Orten im All für durchaus wahrscheinlich, nur muss dies nicht bedeuten, dass wir mit diesem Leben in Kontakt treten können oder uns andere Zivilisationen einen Besuch abstatten. Diese Vorstellung gehört wohl eher in den Bereich der Science Fiction. Ein Grund dafür sind die enormen Entfernungen im All, die schon die Kommunikation mit anderen Bereichen unserer Milchstraße zu einer Mehr-Generationen-Angelegenheit machen würden - von anderen Galaxien gar nicht zu reden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.