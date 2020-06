Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist der Unterschied zwischen einem Pulsar, einem Neutronenstern und einem Magnetar? Bei Pulsaren, Neutronensternen und Magnetaren handelt es sich grundsätzlich um die gleichen Objekte: Magnetare und Pulsare sind Neutronensterne. Allerdings erscheinen uns nicht alle Neutronensterne als Pulsare und auch nicht alle Neutronensterne sind Magnetare. Neutronensterne sind die komprimierten Überreste eines Sterns, die nach einer Supernova-Explosion zurückbleiben. Pulsare sind - oft außerordentlich schnell - um die eigene Achse rotierende Neutronensterne, die ihre Strahlung in einem engen Lichtkegel abgeben, ähnlich wie ein Leuchtturm. Wenn dieser Strahlungskegel die Erde überstreicht, lässt sich dies - bedingt durch die Rotation des Sterns - als regelmäßiger Strahlungspuls registrieren. Daher auch der Name. Magnetare schließlich sind Neutronensterne oder Pulsare mit einem sehr starken Magnetfeld. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.