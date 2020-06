Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann in einem Kugelsternhaufen auch Leben entstehen? Diese Frage ist bislang noch unbeantwortet, zunächst aus dem "Standardgrund", dass noch niemand wirklich weiß, welche "Zutaten" irgendwo vorhanden sein müssen, damit Leben auch tatsächlich entstehen kann. Bislang haben wir Leben ja nur auf der Erde gefunden. Trotzdem machen sich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Gedanken über die Möglichkeit von Leben auf Planeten um Sterne in Kugelsternhaufen. Da diese Systeme sehr alt sind, hätte eine Zivilisation hier bereits sehr viel Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Die Frage in nun, ob es überhaupt zur Entstehung von Planeten um einen Stern in einem Kugelsternhaufen kommen kann und ob die Bedingungen dann so wären, dass sich hier auch Leben bildet. Das Problem ist, dass die alten Sterne in Kugelsternhaufen aus Material entstanden sind, das noch viel weniger schwerere Elemente enthielt als etwa die Sonne. Diese schwereren Elemente sind aber für die Entstehung von Planeten unerlässlich, insbesondere für die von Gesteinsplaneten. Man hat allerdings auch schon Planeten um Sterne gefunden, die über deutlich weniger schwerere Elemente verfügten als unsere Sonne. Die nächste Frage wäre dann, ob Planeten in Kugelsternhaufen überhaupt entstehen könnten, da es hier ja - insbesondere im dichten Zentrum - immer wieder zu Störungen durch benachbarte Sterne kommt. Und wenn es Planeten gäbe, wären ihre Bahnen lange genug stabil (vermutlich nicht) und könnte sich dann Leben entwickeln? Alle diese einzelnen Aspekte (und noch einige mehr) warten auf eine Antwort. Das einzige, was man sicher sagen kann, ist, dass man bislang nur einen einzigen Planeten in einem Kugelsternhaufen entdeckt hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.