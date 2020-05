Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte in der Vergangenheit ein interstellarer Himmelskörper auf der Erde eingeschlagen sein? Das ist nicht auszuschließen, aber nur schwer zu beweisen. Nachdem inzwischen bereits zwei interstellare Besucher des Sonnensystems entdeckt wurden, hat man sich natürlich Gedanken darüber gemacht, wie häufig solche Besuche sind. Da sich die Objekte auf ungewöhnlichen Flugbahnen bewegen, sind sie vielleicht zuvor einfach oft übersehen worden. Wenn also häufiger interstellare Objekte ins innere Sonnensystem geraten, könnten sie theoretisch auch in der Vergangenheit mit der Erde kollidiert sein. Hinweise dafür gibt es allerdings nicht. Den extrasolaren Charakter weist man ja durch die Bahn des Objekts nach, die man bei einem Meteoriten, der bereits auf der Erde liegt, in der Regel nicht kennt. Zwei Astronomen glauben allerdings, dass es sich bei einem im Januar 2014 beobachteten Meteor um einen interstellaren Meteor gehandelt haben könnte. Sie schließen dies aus seiner ungewöhnlichen Flugbahn und Geschwindigkeit. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.