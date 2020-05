Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Tierarten waren schon im All? Tiere waren die ersten - wenn auch unfreiwilligen - Raumfahrer und machten die bemannte Raumfahrt überhaupt erst möglich. Jeder kennt vermutlich die russische Hündin Laika, das erste Tier im Erdorbit oder erinnert sich an zahlreiche Äffchen, die auf amerikanischer Seite ins All geflogen sind. Viele haben ihre Reise ins All nicht überlebt, manche aber tatsächlich schon. Doch Hunde und Affen waren nicht die einzigen Tierarten, die von Menschen zu Forschungszwecken in den Weltraum gestartet wurden: 1959 startete die Sowjetunion den ersten Hasen ins All, die USA folgten im gleichen Jahr mit Fröschen und Mäusen. Auch Raten, Fruchtfliegen und 1961 erstmals auch ein Meerschweinchen traten die Reise ins All an. Frankreich startete 1963 eine Katze in den Weltraum. Doch damit nicht genug: Zu den raumfahrenden Tieren zählten auch Wespen, Bienen Käfer, Schildkröten, Würmer, Fische, Spinnen, Schnecken, Ameisen und Kakerlaken und noch einige andere Arten mehr. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.