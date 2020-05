Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist der Mond tatsächlich noch aktiv? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Ende des vergangenen Monats Beobachtungen vorgestellt, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich noch eine gewisse geologische Aktivität auf dem Mond geben könnte, die - so die These des Teams - etwas mit einem gewaltigen Einschlag auf dem Mond vor über vier Milliarden Jahren zu tun haben könnte. Aber auch darüber hinaus ist der Mond geologisch nicht vollkommen inaktiv. Man hat beispielsweise Mondbeben registriert und Abbruchkanten entdeckt, die eventuell erst in geologisch jüngerer Zeit entstanden sein könnten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.