Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es möglich, einen Exoplaneten mit der Transitmethode vor einem Stern zu erkennen, um den er nicht kreist, der also Lichtjahre weiter weg ist als der Exoplanet? Die Transitmethode beschreibt eine der beiden am häufigsten verwendeten Verfahren zur Suche nach extrasolaren Planeten. Dabei beobachtet man ständig die Helligkeit eines entfernten Sterns und sucht nach einer kurzzeitigen und periodischen geringfügigen Verdunklung durch einen um diesen Stern umlaufenden Planeten, der - von der Erde aus gesehen - gerade direkt vor der Scheibe seines Zentralsterns vorüberzieht. Einen solchen Transit zu erkennen ist in der Regel nur für große oder dem Stern recht nahe Planeten möglich, da ansonsten der Helligkeitsabfall einfach zu gering wäre. Natürlich könnte es vorkommen, dass ein Planet um einen uns unbekannten Stern zufällig einen viel weiter entfernten Stern "verdunkelt", nur würden wir dies kaum als messbare Verringerung der Helligkeit wahrnehmen können. Zudem würden sich diese Verdunkelungen auch nicht vorhersagbar wiederholen, wie es bei richtigen Transitplaneten wegen ihres Umlaufs um den beobachteten Stern üblich ist. Eine solche Wiederholung ist aber ein wichtiges Kriterium, um einen Helligkeitsabfall überhaupt mit einem Planeten in Verbindung zu bringen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.