Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müssten sich gemessene Entfernungen im Weltall nicht ständig ändern, wenn sich doch alles bewegt? Grundsätzlich ja. Tatsächlich bewegen sich Sterne in unserer Milchstraße oder auch die Galaxien in unserem lokalen Galaxienhaufen. Zudem dehnt sich das Universum auch noch aus. Von einigen Sternen kann man beispielsweise schon jetzt sagen, dass sie uns in Zukunft einmal deutlich näher sein werden und die Andromedagalaxie wird in einigen Milliarden Jahren sogar mit der Milchstraße verschmelzen. Konkret ist dies aber kein wirkliches Problem, da die Entfernungen im Vergleich zur Geschwindigkeit der verschiedenen Objekte so riesig sind, dass man innerhalb von kurzen Zeiträumen keine wirkliche Veränderung der Entfernung messen kann - dazu sind die Messverfahren noch zu ungenau. Wer aber über einen längeren Zeitraum von Jahrhunderten, Jahrtausenden oder mehreren Millionen Jahren misst, wird Unterschiede feststellen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.