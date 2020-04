Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Mir ist aufgefallen, dass der Mond jeden Tag deutlich später aufgeht. Woran liegt das? Bei Vollmond stehen Sonne - Erde - und Mond praktisch auf einer Linie, die Erde also genau zwischen Sonne und Mond. Der Mond geht damit dann auf, wenn die Sonne untergeht. Anschließend bewegt sich der Mond auf seiner Bahn um die Erde aber weiter. Damit verschiebt sich jeden Tag auch seine Position am Himmel, was zu einer Änderung der Aufgangszeit führt. Für einen Umlauf um die Erde benötigt der Mond 28 Tage, dadurch ergibt sich eine durchschnittliche Verschiebung der Aufgangszeiten von täglich rund 50 Minuten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.