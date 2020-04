Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher weiß man, dass die Galaxie NGC 4651 eine kleinere Galaxie "verschluckt" hat? Die Frage bezieht sich auf unser Bild des Tages vom 30. März 2020, das eine neue Ansicht der Galaxie NGC 4651 des Weltraumteleskops Hubble zeigte. In dem Text wird erwähnt, dass die Galaxie in ihrer Vergangenheit eine Zwerggalaxie verschluckt hat. Dies folgern Astronomen aus einem Strom aus Sternen, den man um die Galaxie entdeckt hat. Hier wurde offenbar die Zwerggalaxie entlang ihrer Bahn von der massereicheren Galaxie NGC 4651 auseinandergerissen. NGC 4651 wird auch "Regenschirmgalaxie" genannt, weil ein Teil der Überreste der Galaxie wie der Stock eines Regenschirms aus der Galaxie hinauszuragen scheinen. Dieser Bereich war aber in unserem Bild des Tages nicht zu sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.