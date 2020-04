Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn Sterne explodieren, sobald ihr Wasserstoffvorrat verbraucht ist, woher kommt dann das Material für neue Sterne? Zunächst einmal gibt es im Universum noch große Mengen an Wasserstoffgas, die nicht zu einem Stern geworden sind - etwa in riesigen Gasnebeln und Gaswolken. Von daher ist der Vorrat an Rohmaterial für neue Sterne noch sehr groß. Und auch Sterne selbst verbrauchen nur einen Teil des Wasserstoffs, aus dem sie ursprünglich bestanden. Die Kernfusionsprozesse, durch die im Inneren des Sterns Wasserstoff in Helium verwandelt wird, laufen hauptsächlich im Kern ab - also dort, wo Temperatur und Druck groß genug sind, um diese Prozesse überhaupt zu ermöglichen. Die äußeren Hüllen des Sterns bestehen größtenteils noch aus Wasserstoff und werden oft in der Endphase des stellaren Lebens eines Sterns ins All abgestoßen. Explodieren tun übrigens nur massereiche Sterne. Sonnenähnliche Sterne enden als Weißer Zwerg und werden zuvor zu einem Planetarischen Nebel. Auch sie stoßen aber in ihrer Endphase große Teile ihrer (noch wasserstoffhaltigen) Hülle ins All ab. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.