Gibt es Galaxien oder Sternhaufen, die kein Schwarzes Loch im Zentrum haben? Bei normalen Galaxien geht man davon aus, dass sie ein supermassereiches Schwarzes Loch in ihrem Zentrum besitzen. Es kann natürlich hier Ausnahmen geben. Auch in einigen Zwerggalaxien hat man supermassereiche Schwarze Löcher nachweisen können, die allerdings nicht immer im Zentrum der Galaxie zu finden waren. Im Fall von Sternhaufen dürften sich massereichere Schwarze Löcher hauptsächlich in dichten Sternhaufen verbergen und nicht beispielsweise in offenen Sternhaufen. Sie könnten in den Sternhaufen mit 100.000 bis zu Millionen Sternen durch die Verschmelzung vieler kleinerer Schwarzen Löcher entstanden sein. Wie und wo aber die Schwarzen Löcher, die sich nicht einfach aus der Supernova eines massereichen Sterns erklären lassen, letztlich entstehen und wie sie sich entwickeln, ist Gegenstand aktueller Forschung. Das Problem dabei ist, dass Schwarze Löcher recht schwer zu entdecken sind, wenn sie nicht gerade Material verschlingen. Dies gilt insbesondere für nicht ganz so massereiche Schwarze Löcher in kleineren Galaxien und Sternhaufen.