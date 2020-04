Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird man den Asteroiden 1998 OR2, der am 29. April 2020 die Erde passieren soll, mit bloßem Auge sehen können? Der Asteroid 1998 OR 2 hat in den letzten Woche in manchen Medien für Aufregung gesorgt, da er als potentiell gefährlicher Asteroid der Erde regelmäßig vergleichsweise nahe kommt - und Ende April wieder. Da der Brocken einen Durchmesser von mehr als einem Kilometer hat, hätte ein Einschlag katastrophale Folgen. Die Bahn von 1998 OR 2 ist allerdings sehr gut bekannt, so dass man sicher sagen kann, das er am 29. April 2020 die Erde in einem Abstand von 6,289 Millionen Kilometer passieren wird - das ist mehr als die 16-fache Entfernung der Erde vom Mond. Seine Helligkeit dürfte dabei etwa 10 bis 11 Magnituden betragen, so dass es keine Chance gibt, den Brocken mit bloßem Auge zu sehen. Ein kleines Teleskop sollte man dazu schon zur Verfügung haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.