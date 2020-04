Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange würde eine bemannte Marsmission dauern? Entscheidend für die Dauer einer Marsmission, bemannt oder unbemannt, ist die Stellung der Planeten Erde und Mars zueinander. Diese schwankt während eines Umlaufs beider Planeten um die Sonne ganz erheblich. Etwa alle 26 Monate sind sich Erde und Mars besonders nahe, wobei es auch dabei Entfernungsunterschiede gibt. Das ist aber der Grund dafür, warum alle Marsmissionen bislang in einem quasi Zweijahresrhythmus gestartet sind. Eine Reise zum Mars dauert etwa neun Monate. Mit einem höheren Energieaufwand lässt sich diese Zeit sicher noch etwas verkürzen. Astronautinnen und Astronauten, die auf dem Mars ankommen, müsste hier dann rund 500 Tage bleiben, bis die nächste günstige Planetenstellung für einen Transfer zur Erde besteht. Mit einem höheren Energieaufwand ließe sich vermutlich auch die Zeit des Marsaufenthalts verkürzen, doch muss man ja - gerade was die Rückkehr vom Mars betrifft - die Energie bzw. die nötigen Treibstoffe auch dabeihaben oder irgendwie erzeugen. Solange dies nicht direkt auf dem Mars möglich ist, wird man daher vermutlich alles tun, um den Energiebedarf so gering wie möglich zu halten. Auch für die Rückkehr müsste man dann noch einmal acht bis neun Monate einrechnen, so dass eine bemannte Marsmission ein mindestens dreijähriges Unternehmen wäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.