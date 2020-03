Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Hinweise sprechen für eine Suche nach Planet Neun? Unter "Planet Neun" versteht man aktuell ein hypothetisches Objekt, das etwa die zehnfache Masse der Erde hat und die Sonne in etwa der 20-fachen Entfernung des Neptun umkreist - dies allerdings auf einer sehr unkreisförmigen, langgestreckten Bahn. Ob es Planet Neun gibt oder nicht, weiß man bislang nicht. Hinweise auf die mögliche Existenz ergeben sich aus der Beobachtung von anderen Objekten in den äußeren Regionen des Sonnensystems. Deren ungewöhnliche Bahnen könnten sich nämlich durch ein solches massereiches Objekt erklären. Derartige Schlüsse (die natürlich nicht immer stimmen müssen) haben übrigens eine gewisse Tradition: Auch der Neptun wurde entdeckt, weil man auf bestimmte Unregelmäßigkeiten in den Bahnen der anderen, schon bekannten Planeten aufmerksam wurde und daraus dann geschlossen hat, dass es noch einen weiteren Planeten "da draußen" geben muss. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.