Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gleiten die Erde oder auch andere Objekte lautlos dahin? Wenn es um Geräusche geht, wie wir sie auf der Erde gewohnt sind, ist das All tatsächlich lautlos und auch die Erde verursacht kein Fahrtgeräusch auf ihrer Bahn um die Sonne. Man würde Sie auch nicht kommen hören, wenn man sich auf ihrer Bahn befände. Das hat einen einfache Grund: Schallwellen - und nichts anderes sind Geräusche - benötigen für ihre Ausbreitung ein Medium. Auf der Erde ist dies die Luft der Atmosphäre. Im All aber gibt es kein Medium, hier herrscht ein nahezu perfektes Vakuum. Deswegen breitet sich hier auch kein Schall aus. Auch Explosionen verlaufen geräuschlos - selbst wenn dies in Science-Fiction-Filmen oft anders dargestellt wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.