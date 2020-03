Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort War die Atmosphäre des Mars in der Vergangenheit sehr viel dichter als heute? Wie setzte sie sich zusammen? Diese Frage beschreibt eines der spannendsten Rätsel der Marsforschung, so dass die korrekte Antwort lauten muss: Man weiß es noch nicht genau. Vergleichsweise sicher erscheint, dass es in der Vergangenheit - und damit reden wir von einer Zeit von vor vielleicht über 3,5 Milliarden Jahren - auf dem Mars flüssiges Wasser gegeben haben muss, das für zahlreiche Landschaftsformationen verantwortlich ist, die man heute auf dem Roten Planeten sieht. Die Frage ist nun, wie war das möglich? Manche Forscher vermuten eine feuchte und warme Vergangenheit des Planeten mit einer sehr dichten Atmosphäre mit einer hohen Konzentration an Treibhausgasen wie Kohlendioxid oder Methan. Was auf den ersten Blick schlüssig wirkt, schafft aber neue Probleme, da man auch erklären muss, wie diese Atmosphäre entstanden und wohin sie anschließend wieder verschwunden ist. Andere favorisieren deshalb eher eine kalte und trockene Vergangenheit des Mars, in der es immer wieder kurze Phase gab, in denen flüssiges Wasser möglich war. Doch auch diese Theorie hat noch diverse Probleme. So sind Marsforscher aktuell gespalten, was die Vergangenheit des Roten Planeten und damit auch die Zusammensetzung der frühen Marsatmosphäre angeht. Alle hoffen auf weitere Daten der verschiedenen Marssonden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.