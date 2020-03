Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn durch die Wirkung einer Gravitationslinse Mehrfachbilder eines dahinter befindlichen Objekts beobachtet werden, müsste es da nicht zumindest kleine Unterschiede hinsichtlich der jeweils zurückgelegten Strecke des Lichts geben, sodass das Licht bei uns zeitversetzt ankommt? Der Gravitationslinseneffekt tritt immer dann auf, wenn sich ein sehr massereiches Objekt direkt auf der Sichtlinie zwischen uns und einem noch entfernteren Beobachtungsziel befindet. Nach Einsteins Relativitätstheorie lenken kompakte Massenansammlungen auch Licht ab. Dadurch lassen sich in manchen Galaxienhaufen verstärkte und oftmals verzerrte Bilder von entfernteren Objekten beobachten, die man ohne diese natürlichen Lupen gar nicht beobachten könnte. Um diese Bilder entstehen zu lassen, legt das Licht des entfernteren Objekts tatsächlich unterschiedlich lange Wege zurück. Das führt etwa dazu, dass man kurzzeitige Ereignisse in der fernen Galaxie in den Abbildern zeitversetzt sehen sollte. Im Fall von Supernova-Explosionen erwartet man so etwas tatsächlich und hat dies in einigen wenigen Fälle auch schon beobachtet. Siehe dazu beispielsweise Hubble: Die vierfache Supernova vom 9. März 2015 oder für eine mögliche Anwendung des Phänomens Lensnova: Supernovae durch die Gravitationslinse vom 11. Dezember 2017. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.