Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie steht es um den Bohrer an Bord des Marslanders InSight? Hat man den inzwischen aufgegeben? Nein. Gerade gestern hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das für den "Mars-Maulwurf" verantwortlich ist, mitgeteilt, dass es bald weitere Versuche geben soll, die Rammsonde in den Marsboden zu bekommen. Tiefer als 38 Zentimeter ist dies bislang nicht gelungen, trotz Unterstützung durch den Greifarm des Landers. In den kommenden Wochen soll nun durch Druck des Greifarms von oben effektiver nachgeholfen werden. Über die aktuellen Entwicklungen informiert das Team in einem eigenen Blog. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.