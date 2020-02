Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn ein Gasplanet mit einem Stern kollidiert, hätte das dann Auswirkungen auf seine Lebensdauer? Man kennt tatsächlich in der Astronomie eine "Verjüngung" von Sternen durch das Verschlucken von anderen Objekten. Die Zufuhr von Gas kann zu einer Verlängerung der Lebensdauer des größeren Objektes führen. Zum Beispiel erklärt man sich so bestimmte Sterntypen in Kugelsternhaufen, sogenannte Blue Straggler. Diese scheinen nämlich jünger zu sein als sie eigentlich sein können - vermutlich dank der Verschmelzung mit einem anderen Stern. Auch Gasplaneten könnten natürlich den Gasvorrat eines Sterne auffrischen und diesen damit verjüngen. Allerdings sind Planeten im Vergleich zu Sternen in der Regel relativ klein: Unser Jupiter etwa verfügt beispielsweise über weniger als ein Tausendstel der Masse der Sonne. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.