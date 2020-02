Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso kann man viel weiter entfernte Objekte entdecken, nicht aber Planet 9? "Planet 9" ist ein vermutetes Objekt, das in großem Abstand die Sonne umkreisen soll. Auf seine Existenz hat man aus bestimmten Störungen der Bahnen anderer Objekte geschlossen, die auch weit jenseits der Neptunbahn um die Sonne kreisen. Bislang gefunden hat man "Planet 9" noch nicht. Warum aber ist das so schwer, wenn man doch viel weiter entfernt gelegene Objekte ohne Probleme sehen kann? Dies hat einen einfachen Grund: Galaxien, Sternhaufen und auch Nebel sind hell leuchtende Gebilde. In ihnen finden sich unzählige helle Sterne, was ihnen eine bestimmte Helligkeit gibt - auch über weite Entfernungen hinweg. "Planet 9" hingegen leuchtet nicht selbst, sondern kann nur das Sonnenlicht reflektieren, von dem jedoch in dieser Entfernung nur sehr wenig ankommt. Das Objekt ist also sehr dunkel. Das macht es selbst für moderne Teleskope außerordentlich schwierig, es aufzuspüren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.