Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Wissenschaftszweige waren bei der Konstruktion der Raumfähren Challenger und Columbia notwendig? Die Entwicklung der amerikanischen Raumfähren, zu deren Flotte ja die Challenger und die Columbia gehörten, war in erster Linie eine Leistung von Ingenieuren der Luft- und Raumfahrttechnik. Deren Grundlagen finden sich natürlich vor allem in der Physik, aber auch in der Chemie oder auch in der Biologie und Medizin. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.