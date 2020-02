Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird die erste bemannte Mission zum Mars darauf ausgelegt sein dort zu landen? Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Bei den Apollo-Mondmissionen gab es zwar mit Apollo 10 eine Mission, bei der alle Aspekte der Landung ausprobiert wurden, ohne dann aber tatsächlich zu landen, doch wird man auf eine Landung - unter normalen Umständen - bei einer bemannten Marsmission kaum verzichten wollen. Schließlich werden die Besatzungsmitglieder hier mehrere Monate lang unterwegs sein, so dass es kaum nachvollziehbar wäre, nach Ankunft beim Mars nicht auch dort zu landen. Zudem wird der Mars, anders als der Mond im Jahr 1969, schon seit Jahren von unbemannten Sonden umkreist und mit Rovern erkundet, so dass eine Landung - nach der robotischen Gewinnung von Bodenproben, die noch in den 2020er Jahren gelingen soll - der nächste logische Schritt bei der Erforschung des Planeten wäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.