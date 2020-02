Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert mit Planeten, die von ihrer Sonne verschluckt werden? Sterne blähen sich am Ende ihrer Entwicklung zu einem Riesenstern auf und können dabei umlaufende Planeten "verschlucken". In unserem Sonnensystem dürfte in einigen Milliarden Jahren dem Merkur und der Venus dieses Schicksal bevorstehen, eventuell auch der Erde. Die Planeten dürften angesichts der hohen Temperaturen im Inneren des Sterns letztlich verdampfen und die einzelnen Elemente somit die Hülle des Sterns anreichern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.