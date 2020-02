Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viel Raum nähme der Stern Betelgeuse ein, wenn er in unserem Sonnensystem anstelle der Sonne stünde? Den genauen Durchmesser des Sterns Betelgeuse zu messen, ist schwierig, auch weil der Stern pulsiert, seine Ausdehnung also schwankt. Aktuelle Messungen deuten auf einen Radius von etwa der 3,4-fachen Entfernung der Erde von Sonne hin, womit sich der Stern im Sonnensystem bis etwa hinter den Asteroidengürtel erstrecken, also Merkur, Venus, Erde und Mars verschlucken würde. Es gibt aber auch Schätzungen, nach denen er noch größer ist und sogar Jupiter erreichen könnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.