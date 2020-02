Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ich habe erfolglos versucht, die Andromedagalaxie zu sehen. Haben Sie einen Tipp? Wo sich die Andromedagalaxie genau befindet, haben wir in der Antwort auf die Frage Wie finde ich den Andromeda-Nebel? beschrieben. Doch eines sollte man dabei immer berücksichtigen: Die Galaxie ist nur unter optimalen Bedingungen mit bloßem Auge zu sehen, wer dies also etwa aus der hellen Stadt versucht, hat keine Chance. Außerdem ist kaum mehr zu erkennen als ein verwaschener Nebelfleck mit einem helleren Zentrum. Man sollte also nicht nach einer perfekten Spiralgalaxie Ausschau halten, wie man sie etwa von Hubble-Bildern kennt. Strukturen sind mit bloßen Auge nicht zu sehen. Die Galaxie ist zudem am Himmel deutlich größer als viele das erwarten: Sie erstreckt sich über einen Bereich, der einem Mehrfachen des Vollmonddurchmessers entspricht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.