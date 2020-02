Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Galaxien, die so weit entfernt sind, dass ihr Licht vor rund 14 Milliarden Jahren ausgesandt wurde? Astronomen gehen heute davon aus, dass unser Universum ein Alter von 13,8 Milliarden Jahren hat. Vor 14 Milliarden Jahren konnte also noch keine Galaxie Licht aussenden. Trotzdem sehen wir heute Galaxien, die weiter entfernt sind als 13,8 Milliarden Lichtjahre - und das liegt daran, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Ein Objekt, dessen Licht uns beispielsweise nach 12 Milliarden Jahren erreicht, ist durch die Expansion des Raums heute deutlich weiter entfernt als 12 Milliarden Lichtjahre - wie weit, hängt vom verwendeten kosmologischen Modell ab. Nach aktuellen Modellen hat das sich aus diesem Sachverhalt ergebende "beobachtbare" Universum in jede Richtung eine Ausdehnung von über 46 Milliarden Lichtjahren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.