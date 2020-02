Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre die Venus bei der Beobachtung durch Außerirdische aus der Ferne ein lebensfreundlicher Planet? Das kommt natürlich sehr darauf an, über welche Möglichkeiten die außerirdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfügen und welche Kriterien sie anlegen: Bei Beobachtungen von der Erde würde die Entdeckung eines venusartigen Planeten um einen anderen Stern zumindest für äußerst interessant gehalten werden, wobei entscheidende Details natürlich nicht erkennbar wären - aber das gilt heute für die meisten entdeckten extrasolaren Planeten. Zu erkennen wäre, dass die Venus ungefähr in dem Bereich um die Sonne kreist, wo zumindest theoretisch flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich sein sollte und sie eine erdähnliche Masse hat. Auf Grundlage dieser Informationen wurde von irdischen Forscherinnen und Forschern schon so mancher Planet als potentiell lebensfreundlich eingestuft. Sollte es für die Außerirdischen auch möglich sein, die Atmosphäre des Planeten zu analysieren, also beispielsweise herauszufinden, dass die Venus eine Atmosphäre hat, die hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht, könnten sie eventuell auf den Treibhauseffekt schließen, der auf der Venus für sehr hohe Temperaturen sorgt. Dies würde die Venus - zumindest aus unserer Perspektive - dann wieder zu einem eher lebensunfreundlichen Ort machen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.