Kommt es 2022 zu einer mit bloßem Auge sichtbaren Supernova? Sternexplosionen lassen sich in der Regel nicht vorhersagen. Im Falle des Doppelsterns KIC 9832227 glaubte man aber eine Zeitlang, dass sich dessen Umlaufbahn so deutlich und vorausberechenbar verkleinert, dass die beiden Partner im Jahr 2022 kollidieren sollten und es dadurch zu einer Sternexplosion kommt. Eine weitere Analyse hat allerdings später gezeigt, dass bei der anfänglichen Studie einige Fehler passiert sind, so dass es inzwischen kein genaues Datum für die Verschmelzung des Doppelsternsystems mehr gibt.