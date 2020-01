Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was würde passieren, wenn man einen Mensch ohne Schutzanzug aus einem Raumschiff wirft? Er würde relativ schnell sterben - zumindest dann, wenn sich das Raumschiff im Weltraum befindet. Bereits nach 15 Sekunden dürfte er ohnmächtig werden, da dann das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Da es im Weltraum keinen äußeren Druck gibt, würde nämlich alle Luft entweichen. Auch das Anhalten der Luft würde nicht funktionieren, da sich die Luft in der Lunge ausdehnen und das Gewebe beschädigen würde. Auch der Körper würde sich aufblähen, etwa auf das Doppelte - er würde allerdings nicht platzen. Flüssigkeiten an der Körperoberfläche, etwa in den Augen oder im Mund, würden verdampfen. Nach spätestens zwei Minuten käme dann jede Hilfe zu spät. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.