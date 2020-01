Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn sich die Sonne um das Galaxienzentrum bewegt, müssten sich doch auch die Sternbilder verändern? Das müssten sie und das tun sie auch. Denn nicht nur die Sonne bewegt sich in rund 230 Millionen Jahren einmal um das galaktische Zentrum, sondern auch die anderen Sterne bewegen sich - und dies in ganz unterschiedliche Richtungen. Innerhalb eines Menschenlebens oder sogar im Zeitraum einiger Jahrtausende ändert sich der Himmel dadurch kaum. So ähneln die Sternbilder, die wir heute sehen, noch immer denen, die die Babylonier einmal benannt und beschrieben haben. In noch längeren Zeiträumen wird sich das Aussehen von bekannten Konstellationen aber deutlich verändern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.