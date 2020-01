Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird der Riesenstern Betelgeuse bald explodieren? Der Stern Betelgeuse, Schulterstern des Himmelsjägers Orion, ist ein gewaltiger Riesenstern, der in Zukunft als Supernova explodieren wird. In den letzten Wochen machte der Stern Schlagzeilen, weil er merklich lichtschwächer wurde, was manche als möglichen Hinweis auf eine unmittelbar bevorstehende Explosion deuteten. Ob das allerdings so ist, weiß niemand: Betelgeuse ist ein Stern, der immer wieder Helligkeitsschwankungen gezeigt hat und vor rund hundert Jahren auch bereits einmal so lichtschwach war wie jetzt. Die meisten Astronomen vermuten, dass es sich um natürliche Schwankungen der Leuchtkraft handelt, die nicht auf eine unmittelbar bevorstehende Explosion hindeuten. Vermutlich wünschen sich aber die meisten Astronomen, dass sie sich hier irren und bald Zeuge einer spektakulären Supernova werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.