Könnte der Zusammenstoß der Milchstraße mit der Andromedagalaxie die Erde retten, bevor diese von der Sonne verschluckt wird? Wohl kaum, selbst wenn es zeitlich passen sollte: Durch den Zusammenstoß könnte zwar die Sonne beispielsweise in die äußeren Bereiche der Milchstraße "geschleudert" werden, doch die Verhältnisse in unserem Sonnensystem, also die Bahnen der Planeten um die Sonne, dürften sich wohl kaum ändern. Galaxien bestehen nämlich größtenteils aus nichts. Der Raum zwischen den Sternen ist so gewaltig, dass es nur äußerst selten zu tatsächlichen Kollisionen kommt. Die Galaxien durchdringen sich vielmehr. Allerdings werden bei der Kollision und der anschließenden Verschmelzung die Bahnen der Sterne durcheinandergewirbelt - nicht aber unbedingt die der Planeten um die Sterne.