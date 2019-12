Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn der Stern Sirius stirbt, wird dies wegen seiner Nähe Auswirkungen auf die Erde haben? Sirius - oder genauer Sirius A - ist der hellste Stern an unserem Himmel, was zu einem großen Teil damit zu tun hat, dass er der Erde vergleichsweise nahe ist: Das Sirius-System ist "nur" 8,6 Lichtjahre von uns entfernt. Damit zählt der Hauptstern des Sternbilds Großer Hund zu den uns am nächsten gelegenen Sternen. Sirius ist aber auch massereicher als unsere Sonne und daher heller: Er hat etwas die doppelte Masse wie unser Zentralstern. Damit ist er allerdings nicht massereich genug, um eine grundsätzlich andere Entwicklung als unsere Sonne zu durchlaufen: Er wird sich also irgendwann zu einem Roten Riesen aufblähen, einen Planetarischen Nebel ausbilden und schließlich als Weißer Zwergstern enden - eine Entwicklung, die sein Begleiter Sirius B übrigens schon hinter sich hat. Die Entwicklung zum Weißen Zwerg ist für Sterne und Planeten in relativer Nähe ungefährlich, im Gegensatz zu einer Supernova-Explosion. Wir müssen uns also in Bezug auf Sirius A keine Sorgen machen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.