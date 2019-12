Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum wird bei Berichten über Exoplaneten oft Neptun als Referenzplanet gewählt? Um andere Sterne entdeckte Welten vergleicht man gern mit Planeten in unserem Sonnensystem, die eine ähnliche Masse und Größe aufweisen. Oft wählt man dafür nicht Neptun, sondern lieber Jupiter, weil man jupiterähnliche Gasriesen um andere Sonnen sehr häufig findet. Auch Neptun wird gern verwendet, weil der Planet quasi eine Zwischenstufe zwischen den großen Gasplaneten und den kleineren erdähnlichen Planeten darstellt. Und von letzteren hat man noch vergleichsweise wenig entdeckt, so dass für kleine, aber nicht so kleine Planeten oft Neptun "herhalten" muss. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.