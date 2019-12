Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso stürzt der Weltraumschrott nicht einfach irgendwann auf die Erde? Bei Weltraumschrott handelt es sich in der Regel um ausgediente, nicht mehr funktionsfähige Satelliten oder Teile von Raketenstufen. Diese bewegen sich auf der Bahn weiter um die Erde, auf die sie einmal gebracht worden sind. Was dort mit ihnen passiert, hängt entscheidend von der Bahn ab: Auf niedrigen Umlaufbahnen werden sie, bedingt durch die noch vorhandene Restatmosphäre, recht schnell an Höhe verlieren und dann - im besten Fall - in der Erdatmosphäre verglühen. Je nach Größe und Materialbeschaffenheit können aber auch Teile den Erdboden erreichen. Auf höheren Bahnen, mit kaum noch vorhandener Atmosphäre, kann es aber viele hundert Jahre oder weitaus länger brauchen, bis ein Satellit von selbst abstürzt - wenn er es denn überhaupt tut. Und bis dahin kann er noch erheblichen Schaden anrichten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.