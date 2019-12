Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum kann unser Erdmond im Gegensatz zum Saturnmond Titan keine Atmosphäre halten? Ob ein Himmelskörper eine Atmosphäre halten kann oder nicht, hängt von zwei entscheidenden Faktoren ab: der Masse des Objektes (und damit von seiner Anziehungskraft) und der Temperatur. Der Saturnmond Titan hat hier in jeder Beziehung Vorteile gegenüber unserem Mond: Titan ist deutlich größer bzw. massereicher als der Mond (wodurch die Entweichgeschwindigkeit höher ist) und ist zudem sehr viel weiter von der Sonne entfernt. Es ist auf ihm also deutlich kälter. Die Gase in seiner Atmosphäre bewegen sich daher sehr viel langsamer, so dass es für sie schwerer ist, der Anziehungskraft des Mondes zu entkommen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.