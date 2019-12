Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie hell wäre der Stern Beteigeuze am Himmel, wenn er als Supernova explodieren würde? Ganz sicher kann man das nicht vorhersagen, aber Beteigeuze würde wohl eine Helligkeit am Himmel erreichen, die bei rund -12. Größenklasse liegt. Der Stern wäre damit problemlos auch am Taghimmel zu sehen. Man rechnet damit, dass er für einige Monate so hell bleiben würde und die Helligkeit anschließend rasch wieder abfällt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.