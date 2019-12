Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn sich der Mond immer weiter von der Erde entfernt, könnte er dann eines fernen Tages nicht das Sonnensystem verlassen? Das wird kaum passieren, aus gleich zwei Gründen: Zwar entfernt sich aktuell der Mond immer weiter von der Erde, doch geht dies nicht unendlich lange so weiter. Der Mond entfernt sich nämlich nicht nur von uns, sondern die Tage auf der Erde werden auch allmählich immer länger. Der Mond wird sich genau in dem Moment nicht mehr weiter von der Erde entfernen, in dem die Erde für eine Umdrehung um die eigene Achse exakt so lange benötigt, wie der Mond für eine Umdrehung um die Erde. Bis dahin vergehen allerdings noch einige Milliarden Jahre und die Sonne wird sich wohl schon zu einem Roten Riesen aufgebläht und eventuell Mond und Erde verschluckt haben. Doch selbst wenn man davon absieht, gibt es noch einen anderen Grund: Der Mond kreist ja nicht nur um die Erde, sondern auch um die Sonne. Um das Sonnensystem zu verlassen, müsste der Mond auch der Anziehungskraft der Sonne entkommen. Und dies ist, ohne äußere Einflüsse, nicht ganz einfach. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.