Ich habe Anfang Dezember eine Reihe von Lichtpunkten gesehen, die hintereinander am Himmel entlang zogen. Was kann das gewesen sein? Es dürfte sich sehr wahrscheinlich um Satelliten der Starlink-Konstellation gehandelt haben, die Mitte November gestartet wurden. Seitdem gab es zahlreiche Sichtungen der Satelliten, die wie eine Lichtkette über den Himmel ziehen. Die Starlink-Konstellation, die der SpaceX-Gründer Elon Musk gerade aufbaut, soll einmal einen weltweiten Internetzugang über Satellit ermöglichen und in der finalen Ausbaustufe über 10.000 Satelliten umfassen. Die Pläne sind höchst umstritten, da sie den Nachthimmel zumindest für die Astronomie deutlich verändern dürften.