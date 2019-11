Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es möglich sein, dass es Planeten gibt, die einen sehr hohen Goldanteil aufweisen? Gold gehört zu den Elementen, die nicht durch einfache Kernfusionsprozesse im Inneren von Sternen entstehen, sondern - wie auch alle anderen Elemente schwerer als Eisen - erst in gewaltigen Explosionen, zu denen es beispielsweise kommen kann, wenn Neutronensterne kollidieren oder ein massereicher Stern in einer Supernova explodiert. Da bedeutet, dass sich Gold zusammen mit vielen anderen Elementen in Material anreichert, das von explodierenden Sternen in All geblasen wird. Aus diesem Material bilden sich dann vielleicht einmal neue Sterne und um sie herum Planeten. Dabei kann es sicherlich passieren, dass in einem Planeten einmal etwas mehr Gold vorhanden ist als in einem anderen, doch grundsätzlich ist es kaum wahrscheinlich, dass ein Planet beispielsweise zum Großteil aus Gold besteht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.