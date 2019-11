Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie entsorgen Astronauten der ISS ihren Müll? Dafür gibt es eine recht einfache, aber wirkungsvolle Methode: Die meisten unbemannten Versorgungsraumschiffe kehren nicht zur Erde zurück, sondern werden gezielt zum Absturz gebracht, so dass sie in der Erdatmosphäre nahezu vollständig verglühen. Genau dies nutzt man auch für die Müllentsorgung: Man belädt die Raumfrachter vor dem Abdocken von der ISS mit all dem Material, das man nicht mehr benötigt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.