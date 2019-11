Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die unzähligen Galaxien und Sterne strahlen große Mengen an Energie ab. Wohin verschwindet diese? Diese Energie "verschwindet" nicht: Sie treibt ganz verschiedene Phänomene im All an. Das uns am besten vertraute Beispiel ist das System Erde, das ohne die Sonnenenergie nicht existieren würde. Die Energie von Sternen kann beispielsweise auch Gaswolken ionisieren, die unterschiedlichsten Objekte erwärmen oder Nebel formen. Sie wird damit in andere Formen der Energie umgewandelt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.