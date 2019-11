Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es möglich, dass der vermutete Planet 9 ein primordiales Schwarzes Loch ist? Auf die Existenz eines "Planeten 9" schließt man aus bestimmten Unregelmäßigkeiten der Bahnen von Objekten im äußeren Sonnensystem. Ein Planet, der in weiter Entfernung um die Sonne kreist, könnte diese erklären. Allerdings weiß man nicht, wie ein solcher Planet, der die mehrfache Masse der Erde haben müsste, ursprünglich entstanden sein könnte - und entdeckt hat man ihn bislang auch nicht. Natürlich kann man dann auch über andere massereiche Objekte spekulieren, die im äußeren Sonnensystem um unseren Zentralstern kreisen und einen ähnlichen Effekt haben müsste . beispielsweise primordiale Schwarze Löcher, also Schwarze Löcher, die schon seit der frühsten Phase des Universums vorhanden waren und nicht erst durch Sterne entstehen mussten. Auch Astronomen haben diese Möglichkeit schon in Betracht gezogen, allerdings hat man bis heute auch keinen Beweis dafür, dass solche primordialen Schwarzen Löcher tatsächlich existieren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.